نتنياهو يعلق على قرار الجنائية الدولية: يوم أسود

وصف "الإسرائيلي" نتنياهو، الخميس، قرار الجنائية الذي صدر اليوم، بيوم أسود في تاريخ الشعوب.

وقال نتنياهو في له، "هذا يوم أسود في تاريخ الشعوب و تأسست للدفاع عن الإنسانية وقد تحولت إلى عدو لها".

وأضاف "لن يمنعني أي قرار شائن معاد لإسرائيل من مواصلة الدفاع عن أنفسنا ولن نستسلم للضغوط"، معتبرا أن "قرار إفلاس أخلاقي ويمس بالدول الديمقراطية وبحقها في الدفاع عن النفس".

وأصدرت الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق "الإسرائيلي" نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب في .