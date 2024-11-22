"رايان" تمدد تعليق الرحلات إلى إسرائيل

نيوز – دولي

مددت شركة الإيرلندية "رايان إير" تعليق رحلاتها إلى حتى مارس من العام المقبل.

وعلقت في وقت سابق رحلاتها إلى في ايلول 2024 وسط تدهور الوضع في المنطقة.

وأعلنت شركة الخطوط الأمريكية "دلتا إيرلاينز"، أمس الخميس، أنها ستعلق رحلاتها بين مطار جون كينيدي في وتل أبيب في حتى 31 كانون بسبب الصراع المستمر في المنطقة.

ودفعت المخاوف من توسع الصراع في شركات دولية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة وتجنب المجالات المتأثرة.