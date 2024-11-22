التهديدات تطال أحد فنادق الروشة ببيروت

نيوز – دولي

على وقع الغارات الإسرائيلية التي طالت، اليوم الجمعة، مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، عمت حالة من الهلع في أحد الفنادق في .

فقد أخلي أحد الفنادق في منطقة الروشة بقلب العاصمة، يقطنه نازحون بعد تلقي أحدهم اتصالا ينذرهم بضرورة الإخلاء، وفقا لوسائل إعلامية.

وأتى ذلك، بعدما تلقى أمس عدد كبير من اللبنانيين اتصالات عشوائية من أرقام إسرائيلية تدعوهم لإخلاء منازلهم، علماً أنه لم يعرف حتى الآن مدى جديتها.

فيما سجلت تلك الاتصالات بمناطق لأول مرة، على غير العادة خلال الأشهر الماضية من الحرب الإسرائيلية.

إلا أن من يتلقى الاتصال بالإخلاء همّ بالمغادرة خوفا من أن يكون التهديد جدياً، ما فاقم حالة الخوف والقلق التي يعيشها كافة اللبنانيين منذ تصعيد غاراتها على البلاد.

وترزح البلاد منذ ايلول الماضي تحت حالة من الرعب، إثر تكثيف غاراتها على مناطق مختلفة لاسيما في الضاحية والجنوب والبقاع، فضلا عن إنذاراتها بالإخلاء أيضاً.