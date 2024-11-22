إصابة جنرال رفيع بجيش كيم في ضربة اوكرانية

نيوز – دولي

بينما لم تؤكد بيونغ يانغ ولا موسكو وجود جنود كوريين شماليين يحاربون إلى جانب الروس في أوكرانيا، كشف تفاصيل جديدة حول الملف.

وأعلن غربي، أمس الخميس، أن "جنرالا كوريا شماليا كبيرا أصيب في غارة أوكرانية حديثة في منطقة كورسك".

وأكد أن "المصاب الكوري هو جنرال رفيع في صفوف الكوري الشمالي".

وبينما هذه أول مرة يؤكد فيها مسؤولون غربيون أن ضابطا عسكريا كوريا شماليا رفيع المستوى ضحية في الصراع الروسي الأوكراني المتصاعد، لم يذكر المسؤول أي تفاصيل أخرى.

كما لم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم على طلب التعليق.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من تأكيد كوري جنوبي، أن كوريا الشمالية لم تمد حليفتها روسيا بالجنود فقط للمشاركة بالعمليات العسكرية في أوكرانيا، بل أرسلت أيضا إلى موسكو شحنات جديدة من أنظمة المدفعية وقاذفات الصواريخ لدعم جهودها الحربية في أوكرانيا.

وقال لي سيونغ كوون، عضو اللجنة البرلمانية للاستخبارات، الأربعاء الماضي، إن الجهاز الوطني الكوري الجنوبي للاستخبارات أكد في إحاطة "أن أرسل مدفعية ذاتية الدفع عيار 170 ملم وقاذفات صواريخ طويلة المدى عيار 240 ملم".

وأضاف أن كوريا الشمالية نشرت أيضاً عناصر لتولي صيانة هذه الأسلحة التي لا تشكّل جزءًا من الترسانة التقليدية الروسية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن سيول ودولا غربية أخرى تتهم بيونغ يانغ بتزويد حليفتها بالأسلحة، وفي الآونة الأخيرة بآلاف الجنود، في خضم تعزيز العلاقات بينهما.

وكانت تقارير غربية أشارت إلى أن هؤلاء الجنود تم تعيينهم في الألوية الجوية والبحرية الروسية للتدريب التكتيكي وللتدريب على التدخل.

وتشير التقديرات إلى أن بعضهم شارك في القتال في منطقة كورسك الروسية الحدودية.

بدورها، قدّرت الاستخبارات الكورية الجنوبية عدد الجنود الشماليين الذين أرسلوا إلى روسيا للمشاركة في الحرب بـ11 ألفاً.

إلى ذلك، لم تؤكد بيونغ يانغ ولا موسكو وجود هؤلاء الجنود، لكن كوريا الشمالية أكدت في نهاية أكتوبر أن أي نشر للجنود سيكون متوافقاً مع القانون الدولي.





