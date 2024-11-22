بغارات إسرائيلية.. إصابة 4 جنود إيطاليين من قوات اليونيفيل في لبنان

وقال أحد المصدرين إن "4 جنود إيطاليين أصيبوا بجروح طفيفة وحياتهم ليست في خطر"، مضيفا أن التحقيق جار.ومنذ بدء وحزب الله تبادل القصف عبر الحدود قبل أكثر من عام، تعرّضت منشآت اليونيفيل وأفرادها لعدة ضربات عدة.وقال المتحدث باسم القوة أندريا تيننتي، الثلاثاء، إن قوات اليونيفيل تعرضت في الأشهر الثلاثة عشر الماضية لـ " 162 حادثا وأكثر من ثلثها في أقل من شهرين".وتابع "أصيب أكثر من 20 جنديا من قوات حفظ السلام حتى الآن".وتنتشر قوة الأمم المؤقتة، التي تضم نحو 10 آلاف جندي، في جنوب منذ عام 1978. وهي مكلفة خصوصا بمراقبة احترام الخط الأزرق الذي يشكل حدودا بين وإسرائيل منذ 2000 بناء على ترسيم الأمم .وفي سياق متصل، ذكرت وزارة اللبنانية، الجمعة، أن 5 مسعفين قُتلوا في غارات إسرائيلية على جنوبي .نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات جوية صباح الجمعة، على الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أصدر إنذارات بالإخلاء في مناطق بمدينة صور جنوبي البلاد تمهيدا لقصفها.وقالت الوزارة إن 3 مسعفين لقوا حتفهم وأصيب 3 آخرون في ضربة إسرائيلية على بلدة القطراني.وأضافت أن غارة إسرائيلية في وقت سابق على مركبة، "قتلت مسعفين اثنين في بلدة دير قانون رأس العين جنوبي البلاد".وأوضح مصدر أمني للحرة، أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الناقورة في القطاع الغربي للحدود اللبنانية الإسرائيلية.وأفاد المصدر، الجمعة، بحدوث مواجهات بين حزب الله، والجيش الإسرائيلي الذي يحاول التوغل برًّا باتجاه بلدة الناقورة، انطلاقا من الأطراف الشرقية ووادي حامول في القطاع الغربي للحدود بين البلدين.وفي وقت سابق الجمعة، نفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأصدر إنذارات بالإخلاء في مناطق بمدينة صور جنوبي البلاد تمهيدا لقصفها.وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا، دعا فيه سكان منطقة بمدينة صور إلى الإخلاء بسبب وجودهم "بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله".كما أصدر أوامر إخلاء إلى سكان بلدات الطيبة عدشيت القصير ودير سريان، وبرج الشمالي ومعشوق، في الجنوب، داعيا سكانها إلى "إخلائها والانتقال إلى شمال نهر الأولي".وذكر الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، أن 5 صواريخ أُطلقت من لبنان، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في منطقة حيفا.وأضاف أنه اعترض عددا من الصواريخ. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".