نداءات سريعة.. اخلوا الحدث والشويفات

نيوز- دولي

وجه الإسرائيلي، اليوم السبت، إنذارات لسكان مبان في منطقتي الحدث والشويفات في بيروت بالإخلاء، وذلك بعد ساعات من قصفه بوسط بيروت بصواريخ ثقيلة أدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بمقتل شخصين في غارة إسرائيلية على شاطئ صور جنوبي .

وفي وقت سابق من صباح السبت، قتل 4 أشخاص على الأقل في هجمات صاروخية إسرائيلية ضخمة على اللبنانية بيروت، حسبما أفادت تقارير إعلامية اليوم السبت.

وقالت وزارة اللبنانية إن نحو 23 شخصا أصيبوا ايضا في الهجوم الذي استهدف من 8 طوابق في حي البسطة بوسط بيروت.

وأفادت وزارة بأن 3645 شخصا قتلوا في منذ بداية الاشتباكات بين وحزب الله قبل أكثر من عام.

وذكرت أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ ثقيلة على فتح الله بمنطقة البسطة الفوقا وسط بيروت.

وأكدت أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ ثقيلة على فتح الله بمنطقة البسطة الفوقا.