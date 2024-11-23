فنلندا توقف إصدار تصاريح الإقامة الدائمة للاجئين

نيوز – دولي

أعلنت الفنلندية أنها ستتوقف عن إصدار الدائمة للاجئين اعتبارا من 2 كانون الثاني 2025، وستقلص مدة سريانها من 4 سنوات إلى 3.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "سيكون تصريح الصادر للاجئ ساريا لمدة 3 سنوات بدلا من 4 سنوات الحالية".

وأضاف "سيتم تخفيض فترة تجديد تصريح من 4 سنوات إلى 3 سنوات".

وتابع البيان أنه "اعتبارا من عام 2025، سيتم أيضا رفض إصدار تصاريح للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة بشكل خاص وأولئك الذين قد يشكلون تهديدا لأمن فنلندا".

وأعلنت الفنلندية أمس أنها بدأت إجراء جديدا لاستقبال اللاجئين بموجب نظام الحصص لعام 2025 بعد اتهامات بالتمييز على أسس دينية.