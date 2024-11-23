ننتظر الوقت المناسب.. إيران تكشف عن "أسلحة مدمرة"

وقال شهرام إيراني خلال مؤتمر صحفي: "إن الكيان الصهيوني عاجز عن القتال في الميدان، لكنه يرتكب أبشع الجرائم بقتل الأطفال والنساء وأفراد الإعلام بشكل وحشي، ونحن ندين هذه الجرائم"، وفقا لوكالة تسنيم للأنباء.وأكد القوات البحرية: "نؤمن بأن قوة ستتحقق بمشاركة جميع الإيرانيين"، مستكملا: "إحدى المهمة هي تحقيق الردع والمحيطي، ولا يقتصر ذلك على القدرات العسكرية فقط، بل يشمل أيضًا الاستفادة من القوة الاقتصادية البحرية كأداة دبلوماسية".وتابع: "نسعى لمواصلة وجودنا في البحار في جميع المجالات. ولهذا الغرض، نعمل على تحديث السفن، وتعزيز القواعد البحرية في أعماق لتلبية جميع الاحتياجات. وفي مجال القدرات تحت السطح، نحن في طور بناء غواصات جديدة ستنضم قريبًا".وأضاف: "دخلنا في تصنيع سفن أثقل من فئة موج، ونعمل حاليًا على بناء اثنتين من هذه السفن، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".قال الأدميرال الإيراني: "نخطط للقيام بدوريات مشتركة مع المجاورة في جميع . بالإضافة إلى ذلك، لدينا تعاون مع المجاورة في تبادل الطلاب والأساتذة، وتنفيذ المناورات المشتركة، وعقد الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف".