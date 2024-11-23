كتائب القسام تعلن مقتل اسيرة اسرائيلية شمال غزة

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إنه "بعد الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع مجاهدين مكلفين بحماية أسرى للعدو؛ تبين مقتل إحدى أسيرات في منطقة تتعرض لعدوان اسرائيلي شمال قطاع غزة، فيما لا يزال الخطر محدقاً بحياة أسيرة أخرى كانت معها".واضاف ان "مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسئولية الكاملة عن حياة أسراهم وهم الذين يصرّون على الإمعان في التسبب بمعاناتهم ومقتلهم".وتابع انه "على أن يستعد للتعامل مع معضلة اختفاء جثث أسراه القتلى بسبب التدمير الواسع وبسبب استشهاد بعض الآسرين".