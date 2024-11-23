ثلاث غارات "إسرائيلية" ليلية تستهدف لبنان

شهدت لبنان، مساء اليوم السبت، ثلاث غارات "إسرائيلية".

وأفادت وسائل إعلام دولية، بـ"استهداف غارتين إسرائيليتين لبلدتي باتوليه وعين بعال جنوبي لبنان"، مشيرة الى أن "غارة إسرائيلية تستهدف في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وتشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.