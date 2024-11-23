لبنان.. حصيلة ضحايا غارات "إسرائيلية" على البقاع

أعلنت وزارة اللبنانية، السبت، عن حصيلة ضحايا غارات "إسرائيلية" على البقاع شرقي البلاد.​

وقالت اللبنانية، إن "24 شخصا استشهدوا وأصيب 45 آخرون في حصيلة محدثة لغارات إسرائيلية على البقاع".

وشهدت لبنان، مساء اليوم السبت، ثلاث غارات "إسرائيلية" في وجنوبي البلاد.

يشار الى أن مناطق عدة في تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.