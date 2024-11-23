غارة "إسرائيلية" تستهدف معبراً بين لبنان وسوريا

وقال وزير الأشغال اللبناني علي حمية، إن "غارة إسرائيلية تستهدف معبر جوسية بين وسوريا".وأضاف أن "الاستهداف الإسرائيلي للمعبر جاء ضمن الأراضي السورية".وشهدت لبنان، مساء اليوم السبت، غارات "إسرائيلية" في وجنوبي البلاد فضلا عن غارات على البقاع شرقي البلاد.