أول تعليق سوري على قصف معبر "جوسية"

وأفادت الأنباء السورية "سانا"، بأن "عدوانا إسرائيليا جديدا استهدف اليوم السبت معبر جوسية بمنطقة القصير في ريف حمص".

الى ذلك، أكد مدير معبر جوسية دباح المشعل أن "العدوان الإسرائيلي على المعبر تسبب بأضرار مادية".



واستهدفت غارة "إسرائيلية"، مساء السبت، معبراً بين وسوريا.

وقال وزير الأشغال اللبناني علي حمية، إن "غارة إسرائيلية تستهدف معبر جوسية بين وسوريا"، وأضاف أن "الاستهداف الإسرائيلي للمعبر جاء ضمن الأراضي السورية".