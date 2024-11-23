بالأرقام.. حصيلة ضحايا الغارات على لبنان

أعلنت وزارة اللبنانية، السبت، عن حصيلة ضحايا "الغارات الإسرائيلية" التي استهدفت البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ العامة التابع لوزارة الصحة، إن "غارات الإسرائيلي ليوم أمس 22 تشرين الثاني 2024 أسفرت عن 25 شهيدا و58 جريحا".

وأضاف "بلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3670 شهيدا و15413 جريحا".

وتشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.