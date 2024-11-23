صفارات الإنذار تدوي في "سهل الحولة"

دوت صفارات الإنذار، مساء اليوم السبت، في "سهل الحولة" بالجليل .

وأفادت الجبهة الداخلية "الإسرائيلية" بأن "صفارات الإنذار دوت في سهل بالجليل عقب رصد إطلاق صواريخ".

وكانت الجبهة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن "تفعيل صفارات الإنذار في بلدة المالكية بالجليل بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان".

يشار الى أن اللبناني أعلن، اليوم السبت، عن قصف بالصواريخ تجمعا لقوات "إسرائيلية" في مستوطنة برعام.



