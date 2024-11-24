في محيط السفارة الإسرائيلية.. الامن الأردني يقتل مسلحا اطلق النار على دورية

وقالت مديرية العام الأردنية، أنها تعاملت فجر الأحد مع حادثة إطلاق عيارات نارية تجاه إحدى الدوريات العاملة في منطقة الرابية في عمان، مشيرة الى ان شخصا أطلق على دورية عاملة في المنطقة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق الذي حاول الفرار.وبينت أنه جرت مطاردته ومحاصرته فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، والتي طبقت بدورها قواعد الاشتباك مما أسفر عن مقتل الجاني".وكانت القوات الأردنية قد فرضت طوقا امنيا في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمان بعد سماع طلفات نارية، فيما ناشدت السكان بالبقاء في منازلهم بينما يبحث افراد عن مطلقي الرصاص.وقال مصدر أمني لوكالة رويترز إن واقعة إطلاق في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان انتهت بمقتل المسلح بالرصاص وإصابة 3 من أفراد .