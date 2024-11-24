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في محيط السفارة الإسرائيلية.. الامن الأردني يقتل مسلحا اطلق النار على دورية
دوليات
2024-11-24 | 01:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,200 مشاهدة
السومرية
نيوز-دوليات
شهدت منطقة الرابية في
العاصمة
الأردنية عمان فجر اليوم الاحد، حادثة اطلاق نار تجاه دورية من عناصر
الشرطة
في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان، قبل ان تقوم عناصر
الامن
باطلاق
النار
وقتل الشخص المسلح، فيما لم تتضح بعد تفاصيل ودوافع الشخص المسلح.
وقالت مديرية
الأمن
العام الأردنية، أنها تعاملت فجر الأحد مع حادثة إطلاق عيارات نارية تجاه إحدى الدوريات العاملة في منطقة الرابية في
العاصمة
عمان، مشيرة الى ان شخصا أطلق
النار
على دورية عاملة في المنطقة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق
النار
الذي حاول الفرار.
وبينت أنه جرت مطاردته ومحاصرته فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، والتي طبقت بدورها قواعد الاشتباك مما أسفر عن مقتل الجاني".
وكانت القوات الأردنية قد فرضت طوقا امنيا في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمان بعد سماع طلفات نارية، فيما ناشدت السكان بالبقاء في منازلهم بينما يبحث افراد
الامن
عن مطلقي الرصاص.
وقال مصدر أمني لوكالة رويترز إن واقعة إطلاق
النار
في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان انتهت بمقتل المسلح بالرصاص وإصابة 3 من أفراد
الأمن
.
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