بوريل من بيروت: لبنان على شفير الانهيار وكلفة غياب السلام باهظة ولا تحتمل

وذكر بوريل بمؤتمر صحفي في بيروت، ان الصراع في الأوسط يحمل بعدا دوليا ولا يمكن للأسرة أن تبقى مكتوفة الأيدي، لافتا الى ان كلفة غياب السلام في الأوسط باهظة ولا تحتمل.وأضاف ان الغارات الإسرائيلية على لبنان تستهدف الطواقم الطبية والمستشفيات ولبنان على شفير الانهيار، مبينا، نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق في لبنان، والاتحاد الأوروبي يدعم الولايات وفرنسا في جهودهما لوقف إطلاق في لبنانوتابع، "نريد إعادة السيادة إلى لبنان برا وبحرا وجوا وندعو الأسرة لاتخاذ خطوات لوقف المجزرة في غزة، كما ندعم لبنان شعبا وجيشا ومؤسسات وجاهزون لتقديم 200 مليون يورو للقوات المسلحة اللبنانية.وأوضح السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، ان على قادة لبنان تحمل مسؤولياتهم السياسية في انتخاب رئيس للجمهورية ووضع حد لفراغ في السلطة دام عامين، كما علينا أن نمارس الضغوط على إسرائيل وحزب الله لقبول المقترح الأميركي لوقف إطلاق .