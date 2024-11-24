الجمعة.. محادثات نووية بين إيران ودول أوروبية

ولم يذكر مكان إجراء المحادثات لكن كيودو للأنباء اليابانية ذكرت في وقت سابق أن "ممثلي الأربع سيجتمعون في جنيف في 29 تشرين الثاني".يأتي هذا الإعلان بعد أيام من إصدار الوكالة للطاقة الذرية قرارا ضد إيران.وردت إيران على القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات بما وصفه مسؤولون حكوميون بإجراءات مختلفة مثل تشغيل العديد من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة، وهي الأجهزة التي تعمل على تخصيب اليورانيوم.وقالت كيودو إن "من المتوقع أن تسعى حكومة الرئيس مسعود بزشكيان إلى التوصل لحل للأزمة النووية قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب".وفي عام 2018، انسحبت ترامب آنذاك من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع ست قوى كبرى، وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران، مما دفع طهران إلى تجاوز الحدود النووية المنصوص عليها في الاتفاق بإجراءات مثل زيادة مخزونات اليورانيوم المخصب ومعالجته إلى درجة نقاء انشطارية أعلى وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة لتسريع الإنتاج.ولم تفلح المحادثات غير المباشرة بين الرئيس جو بايدن وطهران في محاولة إحياء الاتفاق، لكن ترامب قال في حملته الانتخابية في ايلول "علينا أن نبرم اتفاقا، لأن العواقب غير محتملة. علينا أن نبرم اتفاقا".