بعد القصف الصاروخي لـ "حزب الله".. حرائق ودمار في "بيتح تكفا" (فيديو)

#عاجل 🚨| مكان وقوع صاروخ في منطقة سكنية في بيتح تيكفا واحتراق عدد من المنازل pic.twitter.com/cAC7HAhtKX
— World Now (@worldnowara) November 24, 2024
#عاجل 🚨| مكان وقوع صاروخ في منطقة سكنية في بيتح تيكفا واحتراق عدد من المنازل pic.twitter.com/cAC7HAhtKX
جانب من أضرار لحقت بعدة مباني ومركبات في بيتح تكفا شرق تل أبيب🔥🔥 pic.twitter.com/XucnQ4muyE
— ALI Yasser (@AaisackAli) November 24, 2024
جانب من أضرار لحقت بعدة مباني ومركبات في بيتح تكفا شرق تل أبيب🔥🔥 pic.twitter.com/XucnQ4muyE
الطقس عاصف بالنيران
ماطر بالصواريخ
مثلج بالأخبار الفرحة.
💛✌
يا قوّة الله
🔥
🛑وسائل إعلام إسرائيلية: توثيق الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنزل في بيتح تكفا#عمليات_خيبر #لبيك_يا_نصرالله pic.twitter.com/yEOmUsQBnH
— هاشم الوجيه (@hashemalwajeeh5) November 24, 2024
الطقس عاصف بالنيران
ماطر بالصواريخ
مثلج بالأخبار الفرحة.
💛✌
يا قوّة الله
🔥
🛑وسائل إعلام إسرائيلية: توثيق الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنزل في بيتح تكفا#عمليات_خيبر #لبيك_يا_نصرالله pic.twitter.com/yEOmUsQBnH