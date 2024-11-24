بعد القصف الصاروخي لـ "حزب الله".. حرائق ودمار في "بيتح تكفا" (فيديو)

تعرضت عدة منازل لدمار كبير واندلعت حرائق واسعة، اليوم الاحد، بعد استهداف مستوطنة "بيتح تكفا" بصواريخ أطلقت من جنوب .

وذكرت وسائل إعلام عبرية بأن "الصواريخ التي أصابت بشكل مباشر عددًا من المنازل والشوارع أسفرت عن إصابة 10 إسرائيليين على الأقل.





#عاجل 🚨| مكان وقوع صاروخ في منطقة سكنية في بيتح تيكفا واحتراق عدد من المنازل pic.twitter.com/cAC7HAhtKX — World Now (@worldnowara) November 24, 2024

ووثقت وسائل إعلام عبرية وناشطون عبر عشرات المقاطع المصورة، تم تداولها عبر منصات التواصل، الأضرار الواسعة الناجمة عن قصف "حزب الله" للمناطق الإسرائيلية، اليوم.

جانب من أضرار لحقت بعدة مباني ومركبات في بيتح تكفا شرق تل أبيب🔥🔥 pic.twitter.com/XucnQ4muyE — ALI Yasser (@AaisackAli) November 24, 2024



وأكدت هيئة الإطفاء الإسرائيلية أن "4 طواقم وفرق إطفاء تعمل بشكل حثيث على إخماد حريق كبير اندلع بعد القصف الصاروخي العنيف على "بيتح تكفا". وأكدت هيئة الإطفاء الإسرائيلية أن "4 طواقم وفرق إطفاء تعمل بشكل حثيث على إخماد حريق كبير اندلع بعد القصف الصاروخي العنيف على "بيتح تكفا".