30 مليون سيموتون.. تحذيرات من تفاقم تغير المناخ

نيوز – دولي

كشفت دراسة جديدة، أعدها باحثون من ماكس بلانك للكيمياء، عن تقديرات مقلقة حول عدد الأشخاص الذين قد يموتون بسبب تغير المناخ بحلول عام 2100.

استخدم فريق البحث محاكاة رقمية متطورة لتقدير الوفيات المنسوبة إلى درجات القصوى وتلوث الهواء.

وتوقع تحليل أن 30 مليون شخص قد يموتون بحلول نهاية بسبب تغير المناخ وتلوث الهواء.

ووفقا لقائدة البحثي أندريا بوزر، فقد توفي حوالي 1.6 مليون شخص سنويا في عام 2000 بسبب تأثيرات درجات القصوى، سواء كانت حرارة شديدة أو قاسيا.

وفي حال استمر الوضع كما هو عليه، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 10.8 مليون شخص سنويا بحلول نهاية القرن، ما يشير إلى زيادة تصل إلى 7 أضعاف.

أما بالنسبة لتلوث الهواء، فبلغت الوفيات السنوية الناجمة عن التلوث في عام 2000 حوالي 4.1 مليون شخص، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 19.5 مليون شخص بحلول عام 2100، أي بزيادة تصل إلى 5 أضعاف.

وأظهرت الدراسة أن تأثيرات تغير المناخ على الصحة ستكون غير متساوية بين مختلف المناطق حول العالم.

ويتوقع أن تكون جنوب وشرق آسيا من أكثر المناطق تضررا بسبب شيخوخة السكان واستمرار تلوث الهواء.

وفي المقابل، في المناطق ذات الدخل المرتفع مثل أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا، من المتوقع أن تتجاوز الوفيات المرتبطة بسبب الشديدة تلك المرتبطة بتلوث الهواء. وفي بعض البلدان مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان ونيوزيلندا، بدأ هذا التحول يظهر بالفعل، حيث بدأت درجات الشديدة تتسبب في وفيات أكثر من تلوث الهواء.

ومن المتوقع أن يتزايد التفاوت في تأثيرات تغير المناخ على الصحة في المستقبل، حيث ستكون درجات القصوى أكثر تهديدا للصحة في بلدان ذات دخل متوسط مثل بولندا ورومانيا في أوروبا الشرقية، وكذلك في بعض دول أمريكا الجنوبية مثل الأرجنتين وتشيلي. وبحلول عام 2100، من المتوقع أن تصبح درجات الخطرة سببا رئيسيا للوفيات في مناطق مختلفة من العالم، مع ارتفاع تأثيراتها على حوالي 20% من سكان العالم.

وقالت بوزر: "إن تغير المناخ لا يعد قضية بيئية فحسب، بل هو تهديد مباشر للصحة العامة".

وأضاف مدير مركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي في قبرص جان سياري: "تسلط هذه النتائج الضوء على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من آثار تغير المناخ ومنع فقدان الأرواح في المستقبل".

وتأتي هذه الدراسة بعد وقت قصير من إصدار تقرير الأمم المتحدة السنوي الذي حذر من أن العالم يسير على المسار الصحيح نحو ارتفاع درجات بمقدار 3.1 درجة مئوية هذا القرن، ما يشكل كارثة بيئية وصحية.

وبحسب التقرير، إذا استمرت الجهود الحالية لمكافحة تغير المناخ كما هي، فإن العالم سيواجه ارتفاعا في درجات يتراوح بين 2.6 إلى 3.1 درجة مئوية بحلول نهاية .

وتدعو الدراسة إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيف من آثار تغير المناخ".

ومن خلال التعاون العالمي والتزام قوي من الحكومات والشركات، يمكن تجنب أسوأ العواقب المناخية وحماية الأرواح في المستقبل.





