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غارات "إسرائيلية" عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية
دوليات
2024-11-24 | 09:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
762 مشاهدة
شن "
الجيش
الإسرائيلي"، اليوم الأحد، سلسلة غارات عنيفة على
ضاحية
بيروت
الجنوبية.
وقالت وسائل إعلام، إن "الجيش الإسرائيلي أغار على منطقتي الكفاءات والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت".
وشن
الجيش
الإسرائيلي في وقت متزامن مع هذه الغارات، غارة أخرى عنيفة على محيط
مدينة
صور جنوبي
لبنان
.
كما خرق
الطيران
الحربي
الإسرائيلي جدار الصوت في أجواء
الجنوب
وجبل
لبنان
وبيروت.
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