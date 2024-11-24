غارات "إسرائيلية" عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية

وقالت وسائل إعلام، إن "الجيش الإسرائيلي أغار على منطقتي الكفاءات والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت".وشن الإسرائيلي في وقت متزامن مع هذه الغارات، غارة أخرى عنيفة على محيط صور جنوبي .كما خرق الإسرائيلي جدار الصوت في أجواء وجبل وبيروت.