الإمارات تعلن القبض على قاتلي الحاخام

السومرية نيوز – دولي

أعلنت وزارة الداخلية الاماراتية، اليوم الاحد، عن القبض على قاتلي المواطن المولدوفي الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الاماراتية (وام)، وتابعته السومرية نيوز، ان "السلطات المختصة تمكنت من القبض على الجناة في حادثة مقتل المواطن المولدوفي".

وأضافت ان "الامارات عصية على كل من تسول له نفسه الاخلال بأمن المجتمع".