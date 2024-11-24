غارات "إسرائيلية" متتالية على ضاحية بيروت

شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء اليوم الأحد، غارات "إسرائيلية" متتالية.

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وقالت وسائل إعلام دولية، إن "سبع غارات إسرائيلية متتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت".

الى ذلك قال "الجيش الإسرائيلي"، "هاجمنا 12 مقرا عسكريا بالضاحية الجنوبية تابعة لهيئة وللوحدة الصاروخية لحزب الله".

يشار الى أن مناطق عدة في تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة