لبنان.. حديث أمريكي يخص وقف إطلاق النار

كشف أمريكي، مساء الأحد، أن وقف إطلاق في يقترب.

ونقل موقع "أكسيوس" عن أمريكي لم يذكر اسمه، قوله إن "اتفاق وقف إطلاق في يقترب ولا يزال هناك بعض العمل يتعين القيام به".

وكشفت هيئة البث "الإسرائيلية"، اليوم الأحد، عن تلقي الأمريكي آموس هوكستين "ضوءاً أخضر" للمضي نحو مع .



وتشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.