بسبب بشار الأسد.. مرشحة ترامب لقيادة الاستخبارات مهددة بالاستبعاد

واطلق الديمقراطيون "والذين كانت جابارد تنتمي لهم سابقا"، اتهامات بحق مرشحة ترامب لمنصب قيادة أجهزة الاستخبارات، حيث قالت السناتور تامي داكوورث، وهي ديمقراطية من إلينوي وخبيرة في مهام قتالية في العراق، إنها تشعر بالقلق بشأن ترامب تولسي جابارد، لمنصب مدير الوطنية .وقالت داكويرث: "أعتقد أنها في موقف محرج"، مشيرة إلى رحلة جابارد إلى في عام 2017، حيث أجرت محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، عندما كانت جابارد حينها عضوًا ديمقراطيًا في مجلس من هاواي في ذلك الوقت.واوضحت داكوورث: "لقد حددتها أجهزة الأميركية باعتبارها من أصحاب العلاقات المضطربة مع أعداء أميركا، ولذا فإن ما يقلقني هو أنها لم تتمكن من اجتياز فحص الخلفية".كانت جابارد، التي أعلنت الشهر الماضي أنها ستنضم إلى الحزب الجمهوري، قد خدمت في الحرس الوطني للجيش لأكثر من عقدين من الزمان. وقد تم إرسالها إلى والكويت، ووفقًا للحرس الوطني في هاواي، فقد حصلت على شارة طبية قتالية في عام 2005 "لمشاركتها في عمليات قتالية تحت نيران العدو المعادية لدعم عملية تحرير الثالثة".وأثارت تعليقات الديمقراطية داكوورث ردود فعل عنيفة على الفور من جانب الجمهوريين، حيث قال السيناتور ماركوين مولين، وهو جمهوري من أوكلاهوما، "إن قولها كلمات سخيفة وخطيرة مثل هذه أمر خاطئ"، متحديًا داكوورث بالتراجع عن كلماتها. "هذا هو أخطر شيء يمكن أن تقوله - وهو أن مقدمًا أمريكيًا في جيش الولايات المتحدة معرض للخطر وهو أصل لروسيا".في الأيام الأخيرة، اتهم ديمقراطيون آخرون غابارد دون دليل بأنها "أصل روسي". ادعت السناتور إليزابيث وارن، وهي ديمقراطية من ماساتشوستس، دون تقديم تفاصيل، أن غابارد في "جيب الرئيس فلاديمير بوتن".في عام 2022، أيدت غابارد أحد مبررات روسيا لغزو أوكرانيا، مبينة ان وجود العشرات من المختبرات البيولوجية الممولة من الولايات المتحدة والتي تعمل على بعض أكثر مسببات الأمراض خطورة في العالم، في أوكرانيا.تشكل المختبرات جزءًا من جهد دولي للسيطرة على تفشي الأمراض ووقف الأسلحة البيولوجية، لكن موسكو زعمت أن أوكرانيا تستخدمها لإنشاء أسلحة بيولوجية مميتة، قالت غابارد إنها عبرت فقط عن مخاوفها بشأن حماية المختبرات.اعترف السيناتور جيمس لانكفورد، وهو جمهوري آخر من أوكلاهوما، بوجود "الكثير من الأسئلة" التي يطرحها على جابارد بينما ينظر مجلس الشيوخ في ترشيحها لقيادة أجهزة الاستخبارات، وقال لانكفورد إنه يريد أن يسأل جابارد عن اجتماعها مع الأسد وبعض تعليقاتها السابقة بشأن روسيا: "نريد أن نعرف ما هو الغرض من ذلك وما هو الاتجاه الذي سلكته. وبصفتنا أعضاء في الكونجرس، نريد أن نحصل على فرصة للحديث عن التعليقات السابقة التي أدلت بها ووضعها في سياقها الكامل".