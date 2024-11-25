السيد خامنئي: قرار المحكمة الدولية غير كافٍ ويجب إصدار حكم إعدام بحق المجرمين

وقال الخامنئي خلال كلمة القاها في هذا اللقاء: "فكرة تعبئة المستضعفين في البلاد كانت ظاهرة فريدة من نوعها ولم يسبق لها نظير في العالم"، مضيفا: "التعبئة عبارة عن شبكة تواصل ثقافية واجتماعية وعسكرية".واشار الى ان الإمام الخميني قام بانشاء هذه الشبكة العظيمة في قلب التهديد العظيم، وان من صفات الإمام العزيز كانت هي خلق الفرص من قلب التهديدات.وتابع: "في الوهلة الاولى، التعبئة هي مدرسة وفكرة وتفكير وهي في الواقع شبكة فكرية وثقافية. وإذا تقوم بالعمل العسكري والاجتماعي، فإن منطقه هو أساس التعبئة، وأساس التعبئة هو الإيمان والثقة بالنفس، أو يمكنك تفسيرها أن أساس التعبئة يقوم على الإيمان بالله والثقة بالنفس".وأضاف الخامنئي : "من أول أعمال الاستكبار وقوى الهيمنة العالمية للسيطرة على الأمم هو إنكار مقدراتها، والتعبئة تعمل ضد هذا الإذلال"، مؤكدا: "لا شك أن روح التعبئة في البلاد وجبهة المقاومة ستتغلب على كل سياسات الأعداء".وشدد: "قوات التعبئة أحبطت المؤامرات الغربية وخاصة الأميركية التي أرادت خداعنا في قضية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، مبينا: "ان الشهيد شهرياري كان تعبويا، وشهداءنا النوويون هم كانوا من اساتذتنا الجامعيين التعبويين...عناصر قوات التعبئة يمتلكون إيماناً لا يصل إلى طريق مسدود وهم متيقنون بالوصول الى زوال كيان الاحتلال".وصرح الخامنئي: "يجب تقوية وتعزيز قدرات قوات التعبئة و"الباسيج" للدفاع عن حقوق الشعب والقيام بمبادرات نوعية"، مؤكدا: "التعبوي الإيراني على يقين من أنه سينهار الكيان الصهيوني حتماً في يوم واحد"، ولفت آية الله الى ان أي حادث يحصل في بلدنا، فإنّ علينا أن نعلم أنّ أصابع العدو لها دور في ذلك، وعلينا مواجهتهوأشار الى استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان وقال: "قصف العدو لمنازل المدنيين في قطاع غزة ولبنان ليس انتصاراً وهو لن يحقق أي الانتصار فيهما"، مؤكدا: "ما قام به العدو هو جرائم حرب وقرار الجنائية غير كافٍ ويجب إصدار حكم إعدام بحق القادة المجرمين".وتابع الخامنئي: "جرائم الكيان في لبنان وفلسطين ستقوي وتعزز قدرات المقاومة ولا يمكن التراجع عن هذه القاعدة أو التشكيك فيها"، مضيفا: "على الشعبين اللبناني والفلسطيني أن يدركا أنّ الطريق الوحيد لمواجهة الكيان هو الكفاح المسلح"، مؤكدا ان جبهة المقاومة إن لم تتوسع اليوم فإنّها ستتوسع غداً.