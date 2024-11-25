توجه لوقف إطلاق النار في لبنان "خلال أيام"

وبدا أن جهود التوصل لهدنة تشهد تقدما الأسبوع الماضي عندما أعلن المبعوث الأميركي آموس هوكستين أن تقدما كبيرا تحقق بعد محادثات في بيروت قبل أن يعقد اجتماعات في ويعود لواشنطن.واحتدمت الأعمال القتالية بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية. وشنت في مطلع الأسبوع ضربات عنيفة قتلت إحداها 29 على الأقل بيروت، كما أطلق حزب الله وابل صواريخ حتى الآن شمل 250 صاروخا صوب أمس الأحد.وقال ديفيد مينسر، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: "نتحرك في اتجاه لكن هناك بعض التي لا تزال عالقة وتحتاج للمعالجة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.ووفقا لمنشور على منصة "إكس"، قال مايكل هرتسوغ سفير لدى الولايات إن التوصل لاتفاق بات قريبا وإنه "قد يحدث خلال أيام.. نحتاج فحسب إلى تغطية باقي الجوانب".وأدت الحملة الإسرائيلية إلى نزوح أكثر من مليون شخص في .وركزت الجهود الدبلوماسية على وقف إطلاق بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي اعتمدته الأمم في عام 2006 وأفضى إلى إنهاء حرب استمرت بين حزب الله وإسرائيل من خلال فرض وقف إطلاق .ونص القرار على حظر وجود أي قوات أو سلاح بخلاف قوات وسلاح الجيش اللبناني في المنطقة بين نهر الليطاني وحدود ولبنان.