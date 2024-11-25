ترحيب أممي بجهود وقف إطلاق النار في لبنان

وقال المنسق، "أرحب بجهود وقف إطلاق في وأحث على تنفيذ القرار 1701 كاملا".

وأضاف أن "الأسابيع الأخيرة شهدت تكثيفا مدمرا لعمليات الإسرائيلي شمالي غزة"، مردفا "نشهد تصاعدا خطيرا للوضع في الضفة المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".



وركزت الجهود الدبلوماسية على وقف إطلاق بناء على قرار مجلس الدولي رقم 1701 الذي اعتمدته الأمم في عام 2006، ونص القرار على حظر وجود أي قوات أو سلاح بخلاف قوات وسلاح اللبناني في المنطقة بين نهر الليطاني والحدود.