مصرع ثلاثة أشخاص بحادث سير في كركوك

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بمصرع ثلاثة أشخاص بحادث سير في محافظة .





وقال في حديث لـ نيوز، إن "حادث سير مروع وقع، اليوم الاثنين، في محافظة ما أسفر عن ثلاثة أشخاص".

وكانت شهدت، أمس الأحد، وقوع حادث مروع على طريق أسفر عن ثلاثة أشخاص.

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حوادث سير وتحديداً في الطرق الخارجية تسفر عن وفيات ومصابين، فضلا عن أضرار كبيرة في الممتلكات.