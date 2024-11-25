التجميل يضع كريستيانو رونالدو امام مطرقة القضاء

نيوز – دولي

رفعت دعوى قضائية في بحق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب عدم سداده فاتورة عملية تجميل، تبلغ 40 ألف جنيه إسترليني.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، زعم الطبيب روشان رافيندران أن "الدون" له بتكاليف العملية التي أجراها عندما كان مع يونايند في عامي 2021 و2022، لذلك رفع دعوة قضائية بحقه.

وحول استفسارات وسائل الإعلام إذا كانت العملية خاصة به أم بأحد أفراد أسرته، رفض الطبيب المُتخصص في حقن "البوتوكس" و"الفيلر" الكشف عن تفاصيل العلاج الذي قدّمه لِرونالدو، مُكتفيا بالقول: "هناك مسألة قانونية جارية، وبصفتي طبيبا مُحترفا، لا أناقش أمور مرضاي".

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن الطبيب رافيندران يحظى بثقة كبار الشخصيات، مثل السياسيين ونجوم الرياضة ومشاهير هوليوود.