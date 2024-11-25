تأكيد أمريكي.. وقف إطلاق النار في لبنان صار قريبا

قال البيت الأبيض، الاثنين، إن التوصل إلى وقف إطلاق في صار "قريبا".

وذكر المتحدث باسم مجلس القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، "التوصل إلى بين وحزب الله أولوية بالنسبة للرئيس جو بايدن"، الى أن "وقف إطلاق في صار قريبا".

وأضاف أن "المحادثات ما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، والرئيس بايدن يتابع هذه المفاوضات عن قرب"، معتبرا أنه "ليس من الحكمة تقديم تفاصيل والمحادثات ما تزال مستمرة، والأمور تمضي في اتجاه إيجابي".

وكان رئيس مجلس اللبناني إلياس بو صعب قال بحسب "رويترز"، الاثنين، إنه لم تعد هناك "عقبات جدية" أمام بدء تنفيذ هدنة اقترحتها الولايات لمدة 60 يوما لإنهاء القتال في .



كما قالت هيئة البث "الإسرائيلية"، "الاتفاق مع تم إنجازه ولم يتبق سوى المصادقة عليه في الكابينيت"، وذكرت القناة 12 "الإسرائيلية" أن الحكومة ستجتمع الثلاثاء لبحث الموافقة على وقف لإطلاق مع .