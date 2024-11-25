سوريا.. دوي انفجارات بريف حمص

دوت انفجارات، مساء اليوم الاثنين، في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي في .



وقالت الأنباء السورية، "دوي انفجارات في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي".

الى ذلك، قال التلفزيون السوري، "عدوان إسرائيلي استهدف جسور الجوبانية والدف وعرجون وبوابة النزارية في منطقة القصير بريف حمص".

من جانبها قالت القناة 13 "الإسرائيلية"، إن "سلاح الجو يقصف الآن أهدافا في لإحباط تهريب أسلحة وذخائر إلى في لبنان".