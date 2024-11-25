تجدد الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

وأشارت تلك الوسائل إلى أن "الجيش الإسرائيلي شن غارتين استهدفتا منطقتي وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت".وجاء ذلك بعد أن وجه "الإسرائيلي" إنذارات جديدة لإخلاء مبان في منطقتي الغبيري وحارة حريك في الضاحية.وفي وقت سابق من اليوم، نفذ "الجيش الإسرائيلي" غارات استهدف فيها مناطق عدة في الجنوبية، كما تم تنفيذ غارات عنيفة متزامنة على الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع شرقا وجنوب .