واشنطن تعلن: نضغط بقوة للتوصل لحل دبلوماسي في لبنان

وحذر ماثيو ميلر في إفادة صحفية دورية من أن "التوصل لمثل هذا يتطلب موافقة جميع أطراف الصراع".وجاء حديث ميلر وسط مؤشرات على حدوث انفراجة دبلوماسية بعد أن قال "إسرائيلي" كبير إن سيجتمع الثلاثاء لمناقشة وقف إطلاق مع حزب الله والموافقة عليه.ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر لبناني، قوله إن عن وقف إطلاق "قد يتم خلال 24 ساعة".وكان قد أفاد في وقت سابق من يوم الاثنين، بأن التوصل إلى وقف إطلاق في صار "قريبا".