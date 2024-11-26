موسكو تعلن انتهاء موسم الملاحة النهرية لهذا العام

نيوز- دولي

أعلنت موسكو اختتام موسم الملاحة عبر أنهار لهذا العام باستثناء مسارين وتوقف الحافلات النهرية في نهر موسكو، والتي تستقطب السياح وسكان في تنقلاتهم.

ولفتت في موسكو، في بيان لها إلى أن تشغيل مساريين عاديين للسفن الكهربائية سيستمر خلال فصل الشتاء.

وبمناسبة انتهاء موسم الملاحة النهرية الصيفية هذا العام، أقيم في محطة نهر بموسكو حفل وعرض موسيقي، حيث استمتع أكثر من 5000 شخص بعروض الفنان ألكسندر السروف وفناني مشروع "الموسيقى في المترو".

كذلك تمكن الجمهور من المشاركة في ورش عمل فنية إبداعية، والتقاط في محطة تفاعلية، واحتساء مشروبات ساخنة وتذوق أطباق أعدت في مطبخ ميداني.

ووفقا لنائب عمدة موسكو لشؤون والصناعة مكسيم ليكسوتوف فقد تم تسجيل رقم قياسي خلال موسم الملاحة المنتهي، حيث تم نقل أكثر من 370 ألف شخص عبر السفن السياحية إلى 50 ومركزا سياحيا في البلاد، بزيادة نسبتها 15% عن موسم الملاحة الصيفية في العام 2023.

وأشار المسؤول إلى أن أحد أكثر المسارات شعبية لدى الزوار هو "الحلقة الذهبية لموسكو"، وعبر هذا المسار تم نقل 264 ألف راكب.

وعن مزايا الملاحة النهرية، أفاد المسؤول بأن الملاحة بواسطة هذه السفن تسهم في تقليص زمن الرحلة لسكان 5 مناطق في موسكو ومنطقة خيمكي المجاورة للعاصمة.

وأكد ليكسوتوف أن الروسية ستواصل العمل على تنمية النهري بما يخدم سكان وزوار موسكو.

منذ بدء تشغيلها، نفذت السفن الكهربائية أكثر من 56 ألف رحلة وقطعت مسافة 516 ألف كيلومتر، وهو ما يعادل 1.3 مرة المسافة بين الأرض والقمر.

وفيما يتعلق بموسم الملاحة المقبل (2025) تتجه موسكو نحو زيادة عدد السفن النهرية والأرصفة والرحلات، وذلك وسط الإقبال الواسع من قبل زوار وقاطنيها على هذه الرحلات.