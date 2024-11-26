بيروت تقدم شكوى لمجلس الأمن حول استهداف "إسرائيل" للجيش اللبناني

وفي بيانها قالت والمغتربين إنها وجهت الدائمة لدى الأمم في نيويورك بتقديم شكوى جديدة أمام مجلس الدولي ردا على استهداف المتواصل والمتعمد للجيش اللبناني منذ بدء عدوانها، والذي تصاعد بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية.وأشارت الشكوى إلى "الاعتداءات الخطيرة على ومراكزه وآلياته التي سجلت في الفترة من 17 ولغاية 24 نوفمبر 2024 في قرية الماري، والصرفند، وطريق برج الملوك–القليعة، والعامرية في جنوب والتي أدت الى مقتل 10 عناصر من وجرح 35 آخرين، بينهم حرجة".ودعا في شكواه الأعضاء في مجلس إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على واعتبارها "خرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم والقرارات لا سيما القرار 1701 حيث يشكل اللبناني الركيزة الأساسية في تطبيق هذا القرار وضمان والاستقرار المستدام في جنوب من خلال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحدودها المعترف بها دوليا بالتعاون الوثيق مع قوات اليونيفيل".وشدد على أن استهداف "يقوض بشكل خطير الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ويضعف مساعي الوساطة الجارية والهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، كما يعد رسالة واضحة من برفضها أي مبادرات للحل، وإصرارها على التصعيد العسكري بدلا من الدبلوماسية".ومنذ بدء المواجهات بين "حزب الله" وإسرائيل قبل نحو عام تعرض اللبناني لاستهدافات إسرائيلية متكررة.وكان اللبناني قد أفاد بمقتل 45 جنديا من عناصره حتى اللحظة جراء الضربات الإسرائيلية التي أدت أيضا إلى إلحاق أضرار بمبانيه وتدمير ممتلكاته.