بتهمة التجسس.. موسكو تطرد دبلوماسيا بريطانيا

وقالت الوزارة في بيان لها: "كان جهاز الفيدرالي قد أثبت خلال تحرياته لمكافحة التجسس عن وجود استخباراتي غير معلن لبريطانيا العظمى تحت غطاء سفارة لدى موسكو، واستنادا لذلك، قررت الروسية، بالتعاون مع الإدارات المعنية حرمان ويلكس إدوارد بريور، سكرتير ثان السفارة البريطانية للشؤون السياسية لدى روسيا، من الاعتماد، وأمرته بمغادرة روسيا في غضون أسبوعين".وكما أوضح جهاز الفيدرالي فقد "تم إرسال بريور إلى موسكو عبر مديرية أوروبا الشرقية وآسيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة، وتحت غطاء دبلوماسي، حل بريور محل أحد ضباط الاستخبارات البريطانية الستة الذين طردوا من روسيا أغسطس الماضي".وتابعت الوزارة في بيانها: "وعندما حصل بريور على الإذن بدخول أراضي البلاد، قدم عمدا معلومات كاذبة، وبذلك انتهك التشريعات الروسية".وعلى هذه الخلفية قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه "تم استدعاء السفير البريطاني نايغل كيسي إلى الروسية".