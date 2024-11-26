بشكل غير مسبوق.. غارات عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية

وأظهر البث المباشر لوكالة فرانس برس سحب دخان وغبار ضخمة تعلو الواحدة تلو الأخرى من خمس على الأقل، إثر غارات تردد صداها في بيروت.وجاء التصعيد قبيل اجتماع يعقده الأمني الإسرائيلي مساء الثلاثاء لاتخاذ قرارا بشأن وقف إطلاق في لبنان.وتعليقا على ذلك، قال الإسرائيلي: "نهاجم أهدافا لحزب الله في بيروت على نطاق واسع".كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن "غارة عنيفة جدا نفذها الحربي المعادي، مستهدفا قرب جامع خاتم الأنبياء في النويري في بيروت ودمره بالكامل".وأشارت إلى أن المبنى كان من أربعة طوابق، وكان يؤوي نازحين.