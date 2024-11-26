غارات تستهدف فروع "القرض الحسن" في بيروت

وجاء ذلك بعد أن حذر "الجيش الإسرائيلي" مساء اليوم، من أنه "سيقوم على المدى الزمني القريب بمهاجمة فروع عديدة لجمعية القرض الحسن" في .وأصدر في وقت سابق من مساء اليوم، وللمرة الأولى، إنذارات بالإخلاء لسكان مبان في ببيروت، كما حذر سكان مبان بمناطق عدة في البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.وصدر عن إنذار عاجل بالإخلاء، إلى السكان المتواجدين في منطقة وتحديدا لكل من يتواجد في مبان حددها بالأحمر وفق خرائط أرفقها بالتحذير، وفي المباني المجاورة لها في مناطق: رأس بيروت، والمزرعة (كورنيش المزرعة) والمصيطبة، وزقاق البلاط.وبعد وقت قصير من هذا التحذير، أصدر تحذيرا بالإخلاء لسكان مبان في بعلبك وبلدة قصرنبا، في منطقة البقاع شرقي .وأشارت وسائل الإعلام إلى أن منطقة شهدت حركة نزوح كثيفة بعد التحذيرات باستهداف أحياء قرب وسطها.