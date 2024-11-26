واشنطن تعلن قصف منشأة أسلحة في سوريا

وقالت القيادة الأمريكية في بيان، "نفذت قوات القيادة الأمريكية ضربة ضد منشأة تخزين أسلحة تابعة لميليشيات موالية لإيران في سوريا"، بحسب البيان.

وأضاف "تأتي الضربة ردًا على هجوم تم بالتحالف مع ضد القوات الأمريكية في أمس".

وتابع "‏نفذت القيادة الأمريكية هذه الضربة ضد منشأة لتخزين الأسلحة لفصيل مدعوم من لتقليص قدرتها على التخطيط وشن هجمات مستقبلية على القوات الأمريكية وقوات المتواجدة في المنطقة لدعم عمليات دحر تنظيم داعش".