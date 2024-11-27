"اغلاق بوابات السلاح".. غارات إسرائيلية على المعابر بين سوريا ولبنان

وقال لحقوق الانسان، ان طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت لأول مرة معبر العريضة الشرعي بريف طرطوس، كما استهدفت معبري الدبوسية والجوسة بريف .

وأضاف ان طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أيضا معابر غير شرعية في وادي بريف وثلاثة جسور على النهر الفاصل بين الأراضي السورية واللبنانية، وبذلك يرتفع عدد الحواجز الحدودية التي تعرضت لهجوم إسرائيلي في حادثين منفصلين إلى عشرة معابر، منها ثلاثة معابر قانونية.

وهاجمت طائرات حربية إسرائيلية ثلاثة مواقع على الحدود بين ولبنان، واستهدفت الغارات المعابر غير الشرعية في منطقة جرود قوسايا وجرود النبي شت بالقرب من مدينتي سرغايا والزبداني بريف دمشق.

ويقول مدير لحقوق الانسان ان باتت معزولة عن من البحر وصولا الى الحدود، وذلك ضمن استراتيجية إسرائيلية لقطع التواصل وتسرب السلاح الى حزب الله اللبناني والقادم من ايران الى العراق ثم وصولا الى .