"اغلاق بوابات السلاح".. غارات إسرائيلية على المعابر بين سوريا ولبنان

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، ان طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت لأول مرة معبر العريضة الشرعي بريف طرطوس، كما استهدفت معبري الدبوسية والجوسة بريف حمص.
وأضاف ان طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أيضا معابر غير شرعية في وادي خالد بريف حمص وثلاثة جسور على النهر الفاصل بين الأراضي السورية واللبنانية، وبذلك يرتفع عدد الحواجز الحدودية التي تعرضت لهجوم إسرائيلي في حادثين منفصلين إلى عشرة معابر، منها ثلاثة معابر قانونية.
وهاجمت طائرات حربية إسرائيلية ثلاثة مواقع على الحدود بين سوريا ولبنان، واستهدفت الغارات المعابر غير الشرعية في منطقة جرود قوسايا وجرود النبي شت بالقرب من مدينتي سرغايا والزبداني بريف دمشق.
ويقول مدير المرصد السوري لحقوق الانسان ان سوريا باتت معزولة عن لبنان من البحر وصولا الى الحدود، وذلك ضمن استراتيجية إسرائيلية لقطع التواصل وتسرب السلاح الى حزب الله اللبناني والقادم من ايران الى العراق ثم سوريا وصولا الى لبنان.