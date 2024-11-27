فرحة "عارمة" وعلامة النصر.. مشاهد جديدة من عودة اللبنانيين إلى منازلهم

"الحياة بدأت تدب بها مجددا".. ما المشهد بمدينة #صور بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في #لبنان؟ مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم يرصد التطورات#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/g3kWVbtRnu
— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 27, 2024
"الحياة بدأت تدب بها مجددا".. ما المشهد بمدينة #صور بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في #لبنان؟ مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم يرصد التطورات#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/g3kWVbtRnu
#بالفيديو | مواكب احتفالية في #الضاحية_الجنوبية لـ #بيروت.@AlMayadeenNews #الميادين_لبنان #لبنان pic.twitter.com/EAVAvr2674
— الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) November 27, 2024
#بالفيديو | مواكب احتفالية في #الضاحية_الجنوبية لـ #بيروت.@AlMayadeenNews #الميادين_لبنان #لبنان pic.twitter.com/EAVAvr2674