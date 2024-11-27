رئيس البرلمان اللبناني: أحبطنا العدوان الإسرائيلي ونبدأ مرحلة جديدة

وقال بري في متلفزة تابعتها نيوز، إن البلاد تطوي لحظة تاريخية كانت الأخطر على لبنان هددت شعبه وتاريخه، مطالبا بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية.وأكد بري أن لبنان تمكن من إحباط "مفاعيل العدوان الإسرائيلي". وناشد كل الطوائف والقوى السياسية للحفاظ على لبنان أكثر قوة ووحدة، واشار في هذا السياق إلى أن لبنان "في أشد الحاجة إلى الوحدة الوطنية بين جميع أبناء اللبناني".واعتبر أن هذه اللحظة امتحان لكل اللبنانيين بجميع طوائفهم لإنقاذ بلادهم وحماية مؤسساتها الدستورية.