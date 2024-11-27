بعد سريان الاتفاق.. الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان

نيوز – دولي

أصدر الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، بيانا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان، بخصوص عودتهم إلى قراهم ومنازلهم بعد دخول وقف إطلاق حيز التنفيذ فجرا.

‏وقال الإسرائيلي في بيانه: "من أجل سلامتكم وأمن عائلتكم يحظر عليكم الانتقال جنوبا نحو التي جيش الدفاع بإخلائها أو نحو قوات جيش الدفاع في المنطقة. كل تحرك نحو هذه المناطق يعرضكم للخطر".

وأضاف: "نخبركم انه ابتداء من الساعة الخامسة مساء (17:00 بالتوقيت المحلي) وحتى صباح غد في الساعة السابعة صباحا (07:00) يمنع بشكل مطلق الانتقال إلى من نهر الليطاني".

وحذر قائلا "من يتواجد شمال نهر الليطاني - ممنوع عليه الانتقال جنوبا ومن يتواجد جنوب نهر الليطاني - يجب عليه ان يبقى في مكانه".

‏وختم البيان: "نذكركم بأن جيش الدفاع لا يزال منتشرا في مواقعه في جنوب لبنان وفق بنود وقف إطلاق حيث ستتعامل قواتنا مع كل تحرك ينتهك هذا وبحزم".

جدير بالذكر أن فور دخول وقف إطلاق بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل فجر اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ، توافد سكان جنوب لبنان إلى قراهم وبلداتهم، وكانت حركة السيارات كثيفة رغم تحذير الإسرائيلي لهم بعدم العودة.