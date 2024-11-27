بعد اسرائيل.. الجيش اللبناني يحذر المواطنين

نيوز – دولي

أعلن اللبناني مساء اليوم الأربعاء، أنه باشر تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني (جنوبي لبنان) وبسط بالتنسيق مع قوة الأمم المؤقتة في لبنان - اليونيفيل.

وقال اللبناني في بيان له: "باشر تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني وبسط بالتنسيق مع قوة الأمم المؤقتة في لبنان - اليونيفيل"، لافتا الى أن ذلك يأتي "استنادا إلى التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني".

واضاف: "في هذا السياق، تُجري الوحدات العسكرية المعنية عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني، حيث ستتمركز في المواقع المحددة له".

وصدر عن اللبناني بيان لاحق جاء فيه: "إلحاقا بالبيان السابق المتعلق بتعزيز انتشار في قطاع جنوب الليطاني، تدعو قيادة المواطنين العائدين إلى القرى والبلدات الحدودية في الجنوب، بخاصة في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون، إلى التجاوب مع توجيهات الوحدات العسكرية وعدم الاقتراب من المناطق التي توجد فيها قوات العدو الإسرائيلي، حفاظا على سلامتهم، لا سيما وأنهم قد يتعرضون لإطلاق نار من القوات المعادية".

جدير بالذكر أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء، بعد أن وافق الجانبان على اتفاق توسطت فيه الولايات وفرنسا.

وتوافد سكان جنوب لبنان إلى قراهم وبلداتهم فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وكانت حركة السيارات كثيفة رغم تحذير الإسرائيلي لهم بعدم العودة.

في حين أعلن الإسرائيلي اليوم، اقتراب أربعة أشخاص "مشتبه بهم" من جنود المتمركزين في جنوب لبنان، وقامت القوات باستجوابهم بشكل مباشر في الميدان.