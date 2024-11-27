ترامب يختار رجل "إنهاء الحرب" بين روسيا وأوكرانيا

وكتب عبر منصته "تروث سوشال": "هو معي منذ البداية. معًا، سنحقق السلام بالقوة وسنجعل أمريكا والعالم آمنين مجددًا".كيلوغ، الذي شغل منصب رئيس موظفي مجلس القومي بالبيت الأبيض ومستشار القومي لنائب الرئيس السابق مايك بنس خلال فترة رئاسة بين عامي 2017 و2021، سيكون له دور محوري في محاولة حل الصراع إذا تم تفعيل هذه المهمة رسميًا.وتعتمد خطة كيلوغ لإنهاء الحرب، التي اندلعت بعد غزو للأراضي الأوكرانية ذات السيادة، على تجميد خطوط المعركة الحالية وإجبار كل من كييف وموسكو على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وفقًا لما ذكرته "رويترز" في يونيو الماضي.وفي الوقت الحالي، لا يوجد مبعوث خاص لهذا الصراع، لكن مصادر مقربة من أشارت إلى أن الرئيس المنتخب يعتزم إنشاء هذا المنصب في إطار جهوده لتحقيق السلام.