حزب الله يحصي عملياته منذ طوفان الأقصى

كشف اللبناني، الأربعاء، عن عدد العمليات التي نفذها منذ طوفان .

وقال الحزب في بيان، "بلغ عدد عمليّات المُقاومة الإسلاميّة منذ انطلاق عمليّات طوفان أكثر من 4637 عمليّة عسكريّة (مُعلن عنها) خلال 417 يوماً، بمعدل 11 عمليّة يوميًا".

وأشار البيان الى "مقتل أكثر من 130 جندياً وضابطاً وأكثر من 1250 جريحاً في صفوف العدو".

وأضاف "تم تدمير 59 دبابة ميركافا، و11 جرّافة عسكريّة، وآليّتي هامر، ومُدرّعتين، وناقلتي جند"، مؤكدا "إسقاط 6 مُسيّرات من طراز "هرمز 450"، ومُسيّرَتين من طراز "هرمز 900"، ومُحلّقة "كوادكوبتر".

وتابع البيان "تؤكد عمليّات المُقاومة الإسلامية أن مجاهديها ومن مُختلف الاختصاصات العسكريّة سيبقون على أتم الجهوزيّة للتعامل مع أطماع الإسرائيلي واعتداءاته، وأن أعينهم ستبقى تتابع تحركات وانسحابات قوّات إلى ما خلف الحدود، وأيديهم ستبقى على الزناد، دفاعا عن وفي سبيل رفعة وكرامة شعبه".

وطوفان هي عملية نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 تشرين الأول 2023، داخل الكيان الإسرائيلي وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا، رداً على الانتهاكات في باحات المسجد واعتداء الإسرائيليين على الفلسطينيين.