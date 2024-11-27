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حزب الله يحصي عملياته منذ طوفان الأقصى
دوليات
2024-11-27 | 13:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
2,495 مشاهدة
كشف
حزب الله
اللبناني، الأربعاء، عن عدد العمليات التي نفذها منذ طوفان
الأقصى
.
وقال الحزب في بيان، "بلغ عدد عمليّات المُقاومة الإسلاميّة منذ انطلاق عمليّات طوفان
الأقصى
أكثر من 4637 عمليّة عسكريّة (مُعلن عنها) خلال 417 يوماً، بمعدل 11 عمليّة يوميًا".
وأشار البيان الى "مقتل أكثر من 130 جندياً وضابطاً وأكثر من 1250 جريحاً في صفوف العدو".
وأضاف "تم تدمير 59 دبابة ميركافا، و11 جرّافة عسكريّة، وآليّتي هامر، ومُدرّعتين، وناقلتي جند"، مؤكدا "إسقاط 6 مُسيّرات من طراز "هرمز 450"، ومُسيّرَتين من طراز "هرمز 900"، ومُحلّقة "كوادكوبتر".
وتابع البيان "تؤكد
غرفة
عمليّات المُقاومة الإسلامية أن مجاهديها ومن مُختلف الاختصاصات العسكريّة سيبقون على أتم الجهوزيّة للتعامل مع أطماع
العدو
الإسرائيلي واعتداءاته، وأن أعينهم ستبقى تتابع تحركات وانسحابات قوّات
العدو
إلى ما خلف الحدود، وأيديهم ستبقى على الزناد، دفاعا عن
سيادة
لبنان
وفي سبيل رفعة وكرامة شعبه".
وطوفان
الأقصى
هي عملية نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 تشرين الأول 2023، داخل الكيان الإسرائيلي وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا، رداً على الانتهاكات في باحات المسجد
الأقصى
واعتداء الإسرائيليين على الفلسطينيين.
>>
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