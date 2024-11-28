بايدن يسابق الزمن لدعم أوكرانيا.. حزمة مساعدات بـ725 مليون دولار

وأكد مسؤولان أمريكيان، الأربعاء، أن الرئيس بايدن تجهز حزمة أسلحة بقيمة 725 مليون دولار لأوكرانيا.*ماذا تشمل حزمة الدعم؟وبحسب مطلع، تخطط بايدن لتوفير مجموعة متنوعة من الأسلحة المضادة للدبابات من المخزونات الأمريكية لصد القوات المتقدمة.وستشمل الأسلحة ألغاما أرضية وطائرات مسيرة وصواريخ ستينغر وذخائر لأنظمة راجمات الصواريخ هيمارس.وكان بايدن، قد تخلى عن حواجزه الخاصة التي تحد من استخدام كييف للأسلحة الأمريكية، ومنحها الضوء الأخضر لاستخدام الصواريخ بعيدة المدى "أتاكمز" في العمق .قي المقابل، أشهرت سيف التهديدات النووية وهو ما أثار مخاوف تيار "ماغا" أو "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" من اندلاع "الحرب العالمية الثالثة".