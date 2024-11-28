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لبنان.. تحديد موعد عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

دوليات

2024-11-28 | 04:40
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لبنان.. تحديد موعد عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
433 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

أفاد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بانعقاد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

ووفق المادة 49 من الدستور، يُنتخب رئيس الجمهورية في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين 86 نائبا، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في الدورات التالية في حال اكتمل نصابها بحضور 86 نائبا.

يشار إلى أن المنصب شاغر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما انتهت ولاية ميشال عون المتحالف مع حزب الله.
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لبنان

تحديد موعد عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

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