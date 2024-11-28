لبنان.. تحديد موعد عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

ووفق المادة 49 من الدستور، يُنتخب رئيس الجمهورية في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين 86 نائبا، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في الدورات التالية في حال اكتمل نصابها بحضور 86 نائبا.يشار إلى أن المنصب شاغر منذ أكتوبر/تشرين 2023، عندما انتهت ولاية ميشال عون المتحالف مع .