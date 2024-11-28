إسرائيل تخرق اتفاق الهدنة مع لبنان بسبب "عصفور"

وكانت منظومة الدفاع الجوي قد أطلقت صاروخًا اعتراضيًا في القطاع على الحدود عقب رصد هدف جوي مشبوه. وسُمعت أصوات انفجار في الجليل الغربي، حيث شاهد السكان عملية الإطلاق.وأكد الإسرائيلي في بيان أن "الصاروخ أُطلق كإجراء احترازي، مشيرًا إلى أن الحادث قد انتهى دون وقوع إصابات أو أضرار".الحادث يأتي وسط ترقب حذر على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، حيث تسود المنطقة حالة من الحذر والجاهزية العسكرية، لرصد أي خروقات لاتفاق وقف إطلاق الذي دخل أمس حيز التنفيذ.وشهدت الأجواء فوق مدينتي صور وبنت جبيل في جنوب لبنان، صباح اليوم الخميس، تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، رغم سريان الهدنة منذ يوم أمس.